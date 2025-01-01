Минфин России предложил повысить НДС с 20 до 22%

Минфин внес в правительство поправки в Налоговый кодекс, они могут вступить в силу уже с 1 января 2026 года.

В частности, министерство предлагает увеличить налог на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%. Повышение НДС призвано сбалансировать бюджет и станет важным источником доходов.

Для продуктов питания, лекарства, товары для детей и других социально значимых товаров ставка НДС сохранится на текущем льготном уровне в 10%.

Порог, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, будет снижет с 60 миллионов рублей до 10 миллионов рублей.

Также правительство предлагает ввести налог на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор, а также ввести налог на прибыль организаций в размере 25%.

Льготный тариф страховых взносов для малого и среднего бизнеса, в торговле, стройке, добыче могут отметить. Предлагается установить общие тарифы - 30% до предельной базы (2,759 миллиона рублей в 2025 году) и 15% свыше базы.

В проект бюджета России заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми. На эту выплату и программу маткапитала заложено на трехлетний период более 1,8 триллиона рублей.