Поддержка россиян и безопасность страны стали приоритетами бюджета на 2026-2028 годы

Приоритетами российского федерального бюджета на период с 2026 по 2028 годы являются социальная поддержка граждан и семей участников спецоперации, безопасность России и достижение национальных целей до 2030 года. Об этом рассказали в Министерстве финансов.

Как подчеркивает ведомство на своем официальном сайте, запланированные в бюджете ресурсы позволят обеспечить соблюдение стратегических приоритетов Российской Федерации.

В них входит, в числе прочего, оснащение Вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой, выплата денежного довольствия военнослужащим и поддержка их семей, а также модернизация предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Наряду с этим финансовый план на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации национальных проектов, обозначенных главой государства. На соответствующие мероприятия в течение шести лет предусматривается выделение свыше 41 триллиона рублей — примерно в 2,6 раза больше, чем за предшествовавшую шестилетку.

Сбалансированность и устойчивость проекта бюджета крайне важна для поддержания макроэкономической стабильности — он сохраняет условия для роста реальных зарплат и доходов населения, подчеркнули в Минфине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия сохраняет нацеленность на выполнение социальных обязательств, а трехлетний бюджет "ориентирован на поддержание атмосферы, при которой будут сохраняться достаточно высокие темпы для нашей страны экономического развития".

При этом в Счетной палате подсчитали, что российские регионы направили в 2024 году на поддержку участников специальной военной операции 201 миллиард рублей. Ведомство призвало унифицировать и кодифицировать меры поддержки бойцов, подчеркнув, что речь идет про "немалые деньги".