МИД разоблачил видеофейк о псевдокомментарии Захаровой про Токаева

Распространившееся в интернете видео, якобы запечатлевшее критический комментарий официального представителя МИД России Марию Захарову о президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве, является грубой и циничной фальшивкой. Об этом заявили в среду, 24 сентября, в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как подчеркнуло министерство, эта подделка, "целенаправленно вброшенная в казахстанское цифровое поле", не содержит ни единого правдивого слова — речь идет про дипфейк с использованием кадров интервью Захаровой, в котором на реальный видеоряд наложена сгенерированная нейросетью мимика и имитирующая голос чиновницы.

За такими провокациями угадывается знакомый почерк украинских спецслужб — гражданам напоминают о необходимости проверять публикуемую в соцсетях информацию и доверять лишь официальным ресурсам, подчеркивает МИД.

Ранее МИД опроверг фейк про "неулыбающегося" главу ведомства Сергея Лаврова. Французские СМИ опубликовали материал о бескомпромиссном дипломате "без всякого намека на улыбку". В ответ Мария Захарова опубликовала с десяток фотографий и видео с широко улыбающимся российским министром.

Также внешнеполитическое ведомство подчеркивало, что публикации СМИ о том, что власти КНДР якобы закрыли Вонсан для иностранцев после посещения этого курорта российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым — это "классическая ложь", которую распространили "американские СМИ, аффилированные со спецслужбами США".