Кейт Миддлтон на фоне слухов о рецидиве рака оделась в закрытую с ног до головы одежду

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили начальную школу Farnborough Road в Саутпортe, где в прошлом году погибли трое детей.

Напомним, тогда шестилетнюю Бебе Кинг, семилетнюю Элси Дот Стэнкомб и девятилетнюю Элис да Сильва Агиар преступник с ножом убил во время танцевального кружка в школе. Еще несколько детей были ранены. Спустя пару месяцев после трагедии Кейт и Уильям приезжали в школу Саутпорт.

И вот, год спустя, пара снова решила навестить учебное заведение. Для выхода в свет Кейт Миддлтон выбрала розовую блузку с бантом, классические серые брюки и длинное пальто в тон. Образ завершили туфли на высоком каблуке и распущенные волосы, уложенные в небрежные локоны.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Кэтрин во время общения с учениками присела на корточки, чтобы быть на одном уровне с детьми, совершенно не обращая внимания, что края пальто оказались на земле.

Несмотря на дружелюбие и улыбку принцессы Уэльской, в Сети комментаторы забеспокоились. Интернет-пользователей напугал образ Кейт Миддлтон. По их мнению, будущая королева неспроста выбрала для выхода в свет такой закрытый образ. Фанаты судачат, что принцесса неважно выглядит и чувствует себя, поэтому и предпочла прикрыться с ног до головы. Некоторые интернет-пользователи снова подняли тему рецидива рака у Кэтрин, информацию о котором якобы тщательно скрывают.