Зрители ТВЦ продолжают сбор средств на лечение 10-летней Марьяны Шильниковой

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 10-летней Марьяны Шильниковой. Её историю мы рассказывали накануне.
За прошедшие сутки удалось собрать почти 3 миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё свыше двух с половиной.
У Марьяны нейробластома правого надпочечника. Девочка перенесла операции по удалению опухоли и метастазов, тяжёлые курсы химиотерапии. Но смертельная болезнь не отступает. Единственный шанс на выздоровление - лечение современным противорецидивным препаратом. Но стоит он слишком дорого.
Мы продолжаем помогать Марьяне все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.
РЕКВИЗИТЫ
Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям
ИНН: 7819030709, КПП: 784101001
Р/счет: 40703810638040005611
Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва
БИК: 044525225
К/счет: 30101810400000000225
Назначение платежа: помощь на лечение Марьяны Шильниковой, программа 2350