Зрители ТВЦ продолжают сбор средств на лечение 10-летней Марьяны Шильниковой

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 10-летней Марьяны Шильниковой. Её историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать почти 3 миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог. Но требуется ещё свыше двух с половиной.

У Марьяны нейробластома правого надпочечника. Девочка перенесла операции по удалению опухоли и метастазов, тяжёлые курсы химиотерапии. Но смертельная болезнь не отступает. Единственный шанс на выздоровление - лечение современным противорецидивным препаратом. Но стоит он слишком дорого.

Мы продолжаем помогать Марьяне все вместе. Для этого достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Марьяны Шильниковой, программа 2350