Прокуратура выясняет причины пожара в Новосибирском зоопарке

Бык неспешно разгуливает по временному загону, а рядом лежит верблюд. Соседство, конечно, непривычное не только для посетителей Новосибирского зоопарка, но и для самих животных. Однако это вынужденная мера. Вчерашний пожар серьезно повредил вольеры. Самих зверей успели спасти. Возгорание произошло ночью. Жители соседних домов сначала почувствовали едкий запах гари, а уже через несколько минут увидели пламя. Небо окутал густой дым.

Площадь пожара моментально выросла до 180 квадратных метров. Когда на место прибыли спасатели, пламенем уже были охвачены хозяйственный блок и один из вольеров.

"Были приняты меры сотрудниками зоопарка, а также сотрудниками пожарно-спасательной охраны по спасению животных. Было спасено более двадцати единиц животных было спасено. 40 минут потребовалось для локализации пожара", - говорит Павел Винаков, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Но после ликвидации возгорания стало ясно, что пять животных погибли: шотландский бык, корова, две ламы и альпака. Спасенных оленей, яков, нубийских коз, дикобразов, верблюда и быка переселили во временные загоны.

Новосибирский зоопарк - один из самых крупных зверинцев в России. Здесь содержат 11 тысяч особей. Более трехсот видов животных занесены в Международную Красную книгу. Сегодня люди из разных городов и стран стремятся оказать любую, в том числе материальную помощь зоопарку. Прокуратура устанавливает причины пожара.

Сейчас сотрудники разбирают разрушенные огнем постройки. А после начнут оборудовать временные вольеры, чтобы у каждого обитателя был свой дом.