Западная пресса разнесла безумную речь Трампа в ООН: много врал и хвалил себя

Улетал Трамп из Нью-Йорка с кислой миной: поразить публику в ООН не удалось. Для такой трибуны риторику стоило выбрать и подипломатичнее, и повесомее. Заезженный тезис "главная здесь - Америка" хорошо работает с американцами. Но когда в зале лидеры 150 стран с такими разными интересами, превращать выступление в акт самолюбования - большая ошибка. Мировая пресса разнесла речь президента США.

"Безумная речь. Рассуждения звучали бессвязно даже после того, как сломанный суфлер починили. Он много врал — даже по его меркам, — например про то, что Лондон движется к введению исламского права. Трамп не смог предложить объединяющего глобального видения или сказать какие-то добрые слова. Он запугивал, подстрекал и высмеивал собравшихся", - пишет Politico.

Европейские журналисты, конечно, порадовались, что Трамп будто был очень добр к Зеленскому. И даже предположил, что Украина сможет вернуть при помощи ЕС утерянные территории. Вот только это обычная тактика президента США: чередование публичной порки и беспочвенных обещаний. В целом же, в Европе речь Трампа вызвала изжогу.

"Это смесь грубоватой предвыборной речи, самовосхваления, перечисления теорий заговора и яростных оскорблений в адрес ведущего. Типичный Трамп", - пишет немецкий портал Tagesschau.

Проводив Трампа, все вздохнули с облегчением. Анналена Бербок в качестве новоиспечённого председателя Генассамблеи ООН светилась как самовар. Она хотела поставить на место тех, кто считает, что организация давно потеряла свой смысл и только тратит деньги. Но получилось неуклюже.

"Неужели из-за ООН начался конфликт на Украине? А дети Газы голодают из-за того, что дипломатические нормы больше не работают? Да, в чём-то наша организация проигрывает. Но представьте, насколько хуже было бы без ООН", - восклицала Бербок.

Заметно приободрился после встречи с Трампом Зеленский. Впрочем, возможно, пакетик с чем-то белым охранники вручили и ему, а не только президенту Польши. Позже депутат польского Сейма попытался оправдать Навроцкого, может, в пакете был табак? Ну, просто белый... И очень стимулирующий. У киевского гастролёра в итоге начал заплетаться язык, и он стал путать слова. Хотел сказать по-английски про небо, а получилось: "Мы рассчитываем на поддержку США. Реальные гарантии безопасности - вот то, что может остановить войну. Если бы мы могли укрепить наши ЛЫЖИ с помощью совместной системы защиты, это заставило бы Россию прекратить свои атаки".

А вот Госсекретарь США в ООН жаловался на то, как сложно вести переговоры по украинскому вопросу. Команда Трампа думала, что за 24 часа решит проблему. Но вместо этого лишь спровоцировала очередной виток эскалации.

"Президент вложил огромное количество времени, энергии и усилий. У нас были встречи в Турции, в Саудовской Аравии, на Аляске, бесчисленные телефонные звонки. Но настанет момент, когда нам придется признать: в мирном урегулировании у нас нет заинтересованности", - сокрушался Марко Рубио.

А потому, заключил Рубио, дипломаты должны надавить и на Россию, и на Украину. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский напомнил: тактика запугивания - неудачный выбор, если реальная цель наладить отношения с Москвой и договориться об урегулировании украинского кризиса.

"Прискорбно, что члены Совета безопасности вынуждены присутствовать на заседании, инициированных европейскими партнёрами исключительно по случаю присутствия в зале одного нам известного бывшего украинского актёра. По этому случаю их тут набилось, как в метро в час пик. Никакой добавленной стоимость в вопросе добавления мира на Украине наше заседание не принесёт", - заявил дипломат.

Сегодня в Нью-Йорк прибыл Сергей Лавров. У него насыщенная программа - не менее десятка встреч на полях Генассамблеи. В том числе с Марко Рубио. А по итогам запланирована большая пресс-конференция главы МИДа России.