Россия, скорее, медведь, а не тигр, но бумажных медведей не бывает. Такое заявление сделал в среду, 24 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на недавние высказывания президента США Дональда Трампа по украинскому кризису.

Ранее Трамп заявил, что "при настоящей военной силе" российская спецоперация на Украине завершилась бы за неделю. Однако, по утверждению американского политика, "это не отличает Россию, на самом деле, это делает ее больше похожей на "бумажного тигра".

Представитель Кремля напомнил, что российский президент Владимир Путин неоднократно предлагал заняться устранением первопричин конфликта на Украине, однако "мы услышали жесткие отказы американцев вести разговоры на эту тему", сообщает РБК.

Тем временем обозреватель международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что Владимир Путин при всей открытости к диалогу по Украине с Западом и, в частности, с властями США предупреждал сразу: "Конечно, мы можем на эту тему поговорить, но толку все равно не будет".