Отказ предводителя киевского режима Владимира Зеленского приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным непонятен. Такое мнение высказал в среду, 24 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

3 сентября Владимир Путин заявил, что не исключал возможность встречи с Зеленским, но поинтересовался, "есть ли какой-то смысл в этих встречах". При этом президент России отметил, что "если Зеленский готов — пусть приезжает в Москву, такая встреча состоится". Но в ответ из Киева прозвучал категорический отказ.

Комментируя это, официальный представитель Кремля задал риторический вопрос: "Почему бы не приехать, если ты открыт для диалога". Вместе с тем Дмитрий Песков подчеркнул, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского без подготовки — это пиар-акция Киева, обреченная на провал, сообщает РБК.

До того пресс-секретарь российского лидера уже отмечал, что для встречи Владимира Путина с Зеленским требуется серьезная подготовка и "домашняя работа", тем более что президент России пригласил главу киевского режима в Москву поговорить, а не капитулировать.

При этом Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Казахстане. В качестве вариантов киевский режим называл также Турцию, Саудовскую Аравию, Катар или "нейтральную Европу" — под этим термином подразумевается Австрия или Швейцария. Но в Кремле в ответ назвали две последние страны неприемлемым вариантом.