Российская экономика успешно трансформировалась под нужды специальной военной операции и покрывает все потребности армии. Об этом заявил в среду, 24 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля в интервью радио РБК, "мы слышали из Вашингтона неоднократно", как и из европейских столиц, заверения в том, что российская экономика схлопнется, "Россия будет порвана в клочья" и так далее.

Однако "уже прошло изрядно времени", которое показало: экономика России во многом перестроилась под нужды специальной военной операции таким образом, что все потребности фронта покрываются с лихвой, отметил Песков.

Пресс-секретарь главы государства заверил, что и людей хватает: "Добровольческий ресурс достаточно высокий". При этом на фронте "мы идем вперед очень аккуратно, чтобы минимизировать потери".

В мае президент России Владимир Путин рассказал, что "у нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят" на призывные пункты в качестве добровольцев. При этом киевский режим отлавливает людей на улице, как собак.

Что касается срочной службы в ВС России, 1 октября стартует очередной осенний призыв. В Генштабе подчеркнули, что позиция российских властей в отношении призывников осталась неизменной: их не будут привлекать к решению задач в зоне специальной военной операции.