Игорь Краснов назначен главой Верховного суда России

Совет Федерации России согласовал в среду, 24 сентября, назначение прежнего генерального прокурора России Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда.

Краснов был единственным претендентом на пост, освободившийся после смерти Ирины Подносовой — она председательствовала в ВС России меньше полутора лет, напоминает РИА Новости.

Сначала претендентов на вакантное кресло главы Верховного суда не нашлось, по этой причине проведение квалификационного экзамена было отменено. Источники утверждали, будто в качестве замены Подносовой рассматривался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, однако эти слухи не нашли подтверждения.

На место генерального прокурора России, освободившееся после ухода Краснова в Верховный суд, глава государства Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана — сейчас он занимает должность полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.