Медведев предрек смену позиции Трампа по Украине: Он всегда возвращается

Президент США Дональд Трамп в очередной раз "попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему "Как слаба Россия". Так зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал очередную порцию высказываний американского лидера по конфликту на Украине.

Как отметил Медведев в своем Telegram-канале, если верить новым заявлениям Трампа, посвященным якобы слабости России на поле боя, "Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растет за счет собственных ресурсов", а также "давно и счастливо живут предшественники Трампа Обама и Байден".

Российский политик выразил убежденность в том, что Трамп "вернется" с новым видением действительности, ведь "он всегда возвращается". Например, американский лидер "предложит зеленому пианисту подписать капитуляцию" или "слетать на Марс с прощенным им Маском". По мнению Медведева, возможны любые варианты, если это "позволит (Трампу) претендовать на Нобелевскую премию".

Судя по поведению президента Соединенных Штатов, суть успешного государственного управления через социальные сети — почаще кардинально менять свою точку зрения на разные вопросы, резюмировал Медведев.

В Кремле между тем отреагировали на слова Трампа о том, что Россия — это "бумажный тигр", поскольку "при настоящей военной силе" российская спецоперация на Украине завершилась бы за неделю. Американскому политику указали на то, что Россия, скорее, медведь, а не тигр, но бумажных медведей не бывает.

При этом Трамп продолжает твердить, что находится в хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Однако это не оправдало надежды американского президента на то, что украинский кризис станет "одной из тех семи войн", которые Трампу "удалось остановить".