Дмитрий Дибров заставил Полину рассказать о разводе детям: "Сыну стало страшно за меня..."

Полина Диброва рассказала, что проблемы в браке с популярным ведущим Дмитрием Дибровым начались давно. Все же пара в браке 17 лет, воспитывает троих сыновей, и кризисы в отношениях случались. Сейчас, призналась четвертая жена именитого шоумена, она понимает, что брак можно было спасти, однако момент был упущен - супруги прошли точку невозврата. К тому же Полина влюбилась с другого мужчину, соседа, миллиардера Романа Товстика.

Когда Дмитрий и Полина поняли, что брак не спасти, то начались долгие переговоры, в результате которых ведущий поставил жене два условия: она должна сама подать на развод и поговорить с детьми. Полина призналась, что второе сделать оказалось сложнее. Вначале она поговорила с младшими сыновьями, которым по 12 и десять лет соответственно, а затем - со старшим.

"Они меня поддержали. Они сказали: „Мама, ну, значит, так“. Старший Сашка сказал: „Я пока не понимаю до конца. Возможно, я сэмоционирую чуть позже". Он очень мудрый мальчик. Федя как-то спокойно: „Ну, хорошо. Да, так“… А Илюшка заплакал, после чего я увидела страх в его глазах. Он просто не понимал. Ему стало страшно за меня…" - рассказала Диброва в подкасте "Здесь (не) судят".

Полина попыталась успокоить сына. В интервью она заключила, что теперь их с Дмитрием задача - показать детям, что родители в хороших отношениях и участвуют в их жизни.