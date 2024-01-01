Подавляющее большинство населения нашей страны абсолютно консолидировано вокруг президента России Владимира Путина. Об этом заявил в среду, 24 сентября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля в интервью радио РБК, консолидация большинства россиян вокруг президента — это "абсолютно непреложный факт".

Говоря о потенциальных экономических затруднениях и готовности поддерживающих Путина россиян "на какую-то дополнительную нагрузку в нынешних условиях", Песков заявил об отсутствии сомнений в этом.

Он также указал на то, что "во многих странах принимаются гораздо более кардинальные пакеты кризисного развития", а в России "все гораздо более сбалансировано, предсказуемо и стабильно".

Также Дмитрий Песков подтвердил сохранение повышенного интереса к прямой линии с российским лидером: "Растущее из года в год количество вопросов свидетельствует о том, что интерес большой". Соответствующий формат не устарел, он по-прежнему "востребован гражданами нашей страны".

Точная дата прямой линии, которую совместят с большой пресс-конференцией главы государства, пока не установлена, но известно, что "это будет декабрь", причем "ближе к концу месяца", отметил представитель Кремля.

Во время президентских выборов в России в марте 2024 года была зафиксирована рекордная явка избирателей — 77,49%, высочайший уровень в истории нашего государства. Из пришедших на участки 87,28% отдали голоса за Владимира Путина, что также является рекордом.