АТОР высмеяла сообщения про "урезанные" шенгенские визы для россиян

Публикации о том, что Италия якобы снабжает выдаваемые россиянам визы пометками о запрете на въезд в семь стран Евросоюза, не соответствует действительности. Об этом рассказали в среду, 24 сентября, в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как подчеркивается на официальном сайте отраслевого объединения российских туристических компаний, Телеграм-канал, который придумал "маскировочные" визы в Чехию и специализируется на выдуманных "эпидемиях" и "массовых отравлениях", продолжает плодить визовые фейки и пугать туристов.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян уточнил, что речь в пресловутом фейке велась о государствах ЕС, которые не вводили ограничений для россиян с действующими биометрическими паспортами. Он призвал не поддаваться на "очередные страшилки" и ориентироваться на сведения, предоставляемые консульствами соответствующих стран и аккредитованными визовыми центрами.

Днем ранее появились сообщения о том, что власти Чехии придумали способ восстановить туристический поток из России, открыто не нарушая при этом общеевропейский санкционный подход. Источники утверждали, что визы россиянам оформляют через приглашение, которое присылает некий рандомный гражданин Чехии.

Весной глава МВД Латвии Рихард Козловскис заявил, что Европа должна "всерьез осознать опасность" и полностью прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Власти прибалтийского государства сразу после начала СВО прекратили выдачу виз гражданам России, но жалуются на попытки россиян въехать в Латвию по визам, предоставленным другими членами шенгенской зоны.