Путин своим указом назначил нового генпрокурора

Новым генеральным прокурором назначен Александр Гуцан. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Гуцана Александра Владимировича генеральным прокурором России", – говорится в указе.

Документ вступает в силу с момента подписания.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана на должность генерального прокурора РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Назначить Гуцана Александра Владимировича генеральным прокурором России", – говорится в указе.

Документ вступает в силу с момента подписания.

Ранее Совет Федерации признал состоявшимися консультации по кандидатуре Александра Гуцана на должность генпрокурора.

Гуцан сменил на должности генпрокурора Игоря Краснова. Его Совет Федерации в среду, 24 сентября, назначил председателем Верховного суда.