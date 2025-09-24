Залужный впервые публично высказался об атаке ВСУ на Курскую область

Украинская армия заплатила слишком высокую цену за свои действия на курском направлении.

Изолированный тактический прорыв на узком участке фронта не принес необходимого успеха ВСУ, заявил бывший главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный.

"Цена таких действий мне неизвестна, но очевидно, что она была слишком высокой", - написал он в авторской колонке на сайте издания "Зеркало недели" (цитата по РИА Новости). 

Россия, по словам Залужного, воспользовалась техническим и тактическим преимуществом и сумела не только вытеснить ВСУ из Курской области, но начать продвижение в Сумской области.

6 августа 2024 года украинские войска предприняли попытку прорыва в Курскую область. Армия России предотвратила их продвижение вглубь страны, а 26 апреля 2025 года завершилось вытеснение противника с приграничных территорий.

По данным Минобороны России, за время курской операции ВСУ потеряли более 76,5 тысячи военнослужащих, более семи тысяч единиц военной техники.