Кремль разрешил спортсменам самим решать, в каком статусе выступать на турнирах

Решение о том, принимать ли участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе, российские спортсмены должны принимать самостоятельно. Такое мнение высказал в среду, 24 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика попросили прокомментировать разногласия в обществе относительно согласия ряда российских атлетов состязаться на мировых турнирах не под своим государственным флагом, а под нейтральным. Многие полагают, что идти на поводу у западных спортивных функционеров и соглашаться на участие в соревнованиях в нейтральном статусе — непатриотично.

Однако Песков в интервью радио РБК выразил убежденность в том, что "спортсменов нужно всячески сподвигать сохранять графики подготовки к высшим международным соревнованиям и участвовать в них, отстаивая свои интересы и интересы страны".

Ранее официальный представитель Кремля отмечал, что "мы бы предпочли все-таки видеть старый добрый Международный олимпийский комитет со старыми добрыми идеями олимпизма и классическим олимпийским мировоззрением, в котором свое важное место занимали и российские спортсмены".

В Кремле также настаивали на праве атлетов решать, участвовать ли в турнирах под нейтральным флагом, но указывали на то, что "в каждой федерации есть свои обстоятельства, свои договоренности, свои коллективные мнения, свои коллективные решения".