Мошенники начали обманывать россиян под видом рассылки правок

Злоумышленники начали рассылать россиянам фишинговые письма под видом правок к техническому заданию. Об этом рассказали в среду, 24 сентября, в компании Angara Security.

Как подчеркивают эксперты, новая волна мошеннических атак начинается с рассылки писем сотрудникам компаний. Тема, содержание письма и приложенный зашифрованный архив замаскированы под правки к техническому заданию.

К письму прикреплена вредоносная программа под видом PDF-документа. Если пользователь откроет такой файл, в гаджет будет загружена программа для отправки украденных данных по электронной почте, а также сервис удаленного доступа. Это откроет преступникам доступ к данным в устройстве доверчивого гражданина.

Специалисты Angara Security предупредили в интервью РИА Новости, что злоумышленники, в том числе, собирают информацию из десктопной версии мессенджера Telegram.

Ранее в специализированном управлении Министерства внутренних дел предупредили, что публикация своих данных в интернете может дать злоумышленникам основу для создания так называемого цифрового двойника — его могут использовать в мошеннических схемах.

Наряду с этим россиян предупредили о мошеннической схеме с якобы бесплатными интернет-курсами, которые в действительности являются вредоносной программой. С ее помощью преступники пытаются получить доступ к банковским приложениям в гаджете жертвы, чтобы перевести через них все средства на свои счета.