Тутберидзе раскрыла печальное состояние Загитовой и Медведевой

Недавно российская фигуристка Аделия Петросян в нейтральном статусе выступила на олимпийском отборочном турнире в Пекине. Она заняла первое место и отобралась на Олимпиаду-2026.

Однако лишь сейчас стало известно, что Аделия Петросян могла сняться с соревнований. Дело в том, что у спортсменки была серьезная травма, ей требовался покой. Об этом в интервью ОККО рассказала тренер Этери Тутберидзе. "Ей очень сильно намял ботинок, настолько, что кожа сошла до мяса", - сообщила наставница.

При этом тренер отметила, что путь к Олимпиаде почти для всех фигуристок был тернист. Тутберидзе рассказала о печальном состоянии Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Так, у первой была аналогичная Петросян беда. А вторая шла к Олимпиаде "со сломанными ногами", как, впрочем, и Александра Трусова.

"Анна Щербакова перенесла сложнейший коронавирус, воспаление легких. У нее температура стояла 39 на протяжении полугода, она еле ходила", - рассказала Этери Тутберидзе.

Прославленный тренер уверена, что надо думать позитивно. Она считает, что должно быть тяжело, чтобы было хорошо, и испытания даны к лучшему.