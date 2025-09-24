Госдума одобрила законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о призыве на военную службу в течение года.

Проект нужен для систематизации работы военкоматов и повышения качества призыва, заявил РИА Новости глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Призыв будет проходить в течение календарного года с 1 января по 31 декабря.

В течение года будут проводиться медкомиссии, психологический отбор и заседание призывной комиссии. При этом фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться как обычно дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

В случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2026 года.