В Москве открылась выставка "Герои операции Поток"

Подвигу российских солдат, зашедших во вражеский тыл и обеспечивших освобождение города Суджа, посвящена фотовыставка "Герои операции "Поток".

Она открылась на территории культурно-спортивного комплекса "Луч". В экспозиции не только портреты бойцов, но и их личные вещи, которые помогают восстановить детали уникальной операции. Маски, кислородные баллоны, технические средства связи и электросамокаты, специально переделанные для подвоза припасов, а также образец трубы, по которой штурмовики за шесть дней преодолели около 15 километров, чтобы застать противника врасплох.