В Москве начался отопительный сезон: когда тепло появится в квартирах

В Москве с 24 сентября начался отопительный сезон. Связано это с понижением температуры воздуха. Первыми тепло начнут получать социальные учреждения. Это школы, детские сады, больницы и поликлиники.

Батареи поэтапно, в течение нескольких дней, начнут включать в жилых домах и офисных зданиях, а затем на предприятиях торговли и промышленности.

Всего к осенне-зимнему периоду в Москве подготовили свыше 74 тысяч объектов. Почти половина из них — жилые дома. С мая по сентябрь были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.