Собянин объявил об открытии двух новых центров женского здоровья

Обновленное здание бывшей женской консультации ГКБ имени Юдина на улице Медиков на юге Москвы полностью изменило облик. Теперь оно светлое и современное. В той же стилистике, что и столичные поликлиники. Об открытии этого центра и еще одного, при больнице Вересаева, сегодня рассказал мэр Москвы.

Теперь в столице 13 центров, работающих по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи, и 8 из них открылись в текущем году. Здесь женщины могут получить современную диагностику, лечение, подготовиться к родам, регулярно наблюдаться, и всё это в одном месте. Для Центра женского здоровья ГКБ им. С.С. Юдина на улице Медиков реконструировали здание площадью почти 2 тыс. кв. метров. Московские строители, как всегда, на высоте. Сроки выполнения работ - очень короткие.

"Полный демонтаж здания. Остаются только стены, полная замена инженерных коммуникаций, инженерного оборудования. В том числе лифты", - говорит Антон Глушанков, начальник отдела дирекции развития объектов здравоохранения города Москвы.

А еще заменили перекрытия, восстановили несущие конструкции, углубили подвал, чтобы удобнее пользоваться техническими помещениями.

Центр женского здоровья внутри выглядит очень красиво и эстетично. Для хорошего настроения на стенах в коридоре висят яркие картины с цветами. А в холле можно отдохнуть на удобных диванов и креслах. Тоже в окружении цветов. Все для женщин. В составе больницы Юдина есть и родильный и перинатальный центр. Поэтому беременные женщины здесь будут под двойным контролем.

"Акушеры-гинекологи, работающие в стационаре, они всегда в тесной связи с врачами, работающими в центрах женского здоровья. Они своевременно их наблюдают, отслеживают, выявляют какие-то отклонения и их корректируют", - говорит Всеволод Галкин, главный врач ГКБ им. Юдина.

Центры женского здоровья - это новый стандарт оказания акушерско-гинекологической помощи. Главное - всесторонняя забота. И диагностика. В центре на улице Медиков - 18 кабинетов специалистов. Здесь же ведет прием и врачи функциональной диагностики. Есть оборудование для проведения ЭКГ и кардиотокографии. Появились специализированные кабинеты - патологии шейки матки и маммографии, которые позволяют на ранних стадиях выявлять онкологические заболевания. А в дневном стационаре планируют лечить беременных и проводить глюкозотолерантные тесты.

"У нас сейчас работают такие специалисты, как терапевты-эндокринологи, психологи. Ранее в женских консультациях старого формата такой возможности у нас не было. Для выявления эндокринологических мы проводим этот глюкозотолерантный тест", - говорит Елена Рущак, заведующая женской консультацией Центра женского здоровья.

Теперь даже у дежурного врача в арсенале есть аппарат УЗИ, который дает более точную экранизацию и эхолокацию, чтобы ускорить постановку диагноза. А чтобы сделать маммографию, теперь не придется записывать на прием в больницу. Аппарат есть в центре. С его помощью можно провести и биопсию в случае выявления каких-то изменений в молочной железе.

"Здесь существуют специальные ограничители по давлению, по компрессии, так называемой. Поэтому болевые ощущения могут быть только субъективные, если женщина настроена, что должно быть больно. И если есть какие-то воспалительные изменения в молочной железе", - говорит Андрей Степанченко, заведующий отделением рентгенологических методов ГКБ им. Юдина.

Первых пациенток здесь примут уже на следующей неделе. А до конца года в столице откроется еще три таких центра.