На юге столицы построят дополнительный участок Московского скоростного диаметра

Больше двух километров пути по прямой от Каспийской до Севанской улицы. На юге столицы началось строительство дополнительного участка Московского скоростного диаметра. С открытием трассы в будущем время в пути для автомобилистов сократится, а движение для ряда крупных городских улиц станет свободней.

"Ведётся укрупнительная сборка металлоконструкций. Возведено порядка 5 опор, две находятся в работе. Далее будет выполняться важный ответственный этап — надвижка пролётных строений", - сообщил Сергей Багинский, заместитель начальника производственной службы.

Новая связка не только обеспечит автомобилистам комфортный выезд на трассу М-4 "Дон", но и улучшит транспортную доступность пяти районов города: Царицына, Орехово-Борисова Северного, Москворечья-Сабурова, Бирюлева Западного и Бирюлева Восточного, а это около семисот тысяч жителей.

"Также в состав проекта входит строительство тоннеля в районе Царицынского путепровода. Строительство тоннеля разбито на три этапа, чтобы уменьшить нагрузку на улично-дорожную сеть и тем самым уменьшить количество пробок", - говорит Сергей Багинский.

Условия возведение эстакады непростые. По соседству плотная городская застройка. Рядом располагаются железнодорожные пути и линии электропередач. К тому же на рельефной местности протекает река Городня. Специалисты к таким сложностям готовы. Чтобы не наносить вред природе, один из её участков уберут в коллектор.

Чтобы не прерывать транспортное сообщение, при необходимости строители пользуются так называемыми временными окнами. Обычно ночью специалисты в определенный интервал словно конструктор наращивают эстакаду.

После ввода в эксплуатацию двух участков связка станет дополнительным маршрутом на южном направлении МСД от Каширского шоссе до Павелецкого направления Московской железной дороги. Основные работы планируют завершить в следующем году.