На выставку — с фонариком: москвичка создаёт на холсте сразу две истории

Загадочные превращения — в самом центре столицы: балерины явно не с нашей планеты, музыка из другого измерения и картины с тайным посланием. Стоит взять в руки фонарик с ультрафиолетовым светом и мир становится другим. Под нежным облаком оживают улицы спящих городов. Под туманным озером — улетающие в вечность пеликаны.

Елена Кутузова — единственный в мире художник, который работает в технике двойного изображения. Хотя её мастерская, на первый взгляд, вполне традиционна. Под электролампами серия "Начало света" выглядит как беспредметные работы с геометрическими фигурами и двигающимися камнями. Рядом портрет безымянной одинокой японки. Но на самом деле это лишь поверхностное впечатление и японка вовсе не одна. Один щелчок выключателя и в свете ультрафиолета хрупкая японка превращается в упитанных рыбок.

Рядом с мольбертом стоят колбы с волшебным порошком, теми самыми люминофорами. При свете дня они почти белые, под ультрафиолетом - цветные. Об их способности преобразовывать поглощаемую энергию в световое излучение знают даже школьники. Но одно дело использовать люминофоры традиционно — при производстве мониторов, стрелок часов, ламп или надписей на футболках, а совсем другое — оставить с их помощью след в искусстве. Просто нанеся светящееся изображение поверх основного.

"Я работаю всегда в фартуке. Потому что люминофоры не видны при дневном освещении. Но когда приходишь на проект, начинаешь светиться в тех местах, в которых не надо", - шутит Кутузова.

Выставки светящегося художника с успехом проходят во многих странах мира. С каталогами, конечно, проблема - бумага двойное изображение не передаёт. Зато в команде поддержки - музыканты, танцовщики, собственные дети и внуки. А полноценным соавтором Елена считает академика Бориса Болотина - выдающегося химика, синтезировавшего органические люминофоры. Именно он помог дипломированному программисту создать нечто выдающееся. Хотя реакция у людей, постоянно ищущих рядом с картинами какие-то скрытые устройства и проекторы, бурная.

"Подходят ко мне и говорят: слушайте, мы уже жизнь прожили. У нас хорошее техническое образование. Как это сделано?!" - рассказывает Кутузова.

Ответ у Елены всегда один: это чудеса. Которые, судя по её творческому настрою, будут продолжаться.