Вот как сейчас выглядит девочка, ведущая шоу "Утренняя звезда"

В 90-ых годах пользовалась большой популярностью музыкальная передача "Утренняя звезда", ведущими которой были Юрий Николаев и девочка Юлия Малиновская. В программе выступали юные артисты, только начинающие песенную карьеру. Например, в свое время на сцене "Утренней звезды" отметились Сергей Лазарев, Прохор Шаляпин, Юлия Началова и многие другие.

Программа давно не выходит на телевидении, однако многочисленные поклонники до сих пор помнят ее и любят. И если Юрий Николаев после завершения шоу продолжал работать на ТВ, то его маленькая соведущая пропала со всех радаров.

Тем неожиданнее было увидеть взрослую Юлию Малиновскую в аккаунте Сергея Лазарева. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" популярный исполнитель опубликовал две фотографии, на которых запечатлен с юной звездочкой известной музыкальной передачи.

"Дружим с Юлькой Малиновской уже 30 лет. А теперь дружат и наши дети", - сообщил Лазарев.

По мнению фанатов в Сети, повзрослевшая Юлия изменилась до неузнаваемости - она стала роскошной блондинкой. И лишь улыбка осталась прежней. О личной жизни и нынешней профессии Малиновской сейчас почти ничего неизвестно. Ее профиль в соцсетях закрыт от посторонних, а в прессе не появляется никаких новостей о бывшей звезде телевидения.