Кремль предрек ухудшение позиций Киева на фронте и за столом переговоров

С каждым днем переговорные позиции Украины будут ухудшаться из-за успешных действий российской армии на фронте. Об этом заявил в среду, 24 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, Киев "абсолютно ушел в пассивную позицию". Вероятно, так украинские власти "пытаются продемонстрировать и своим спонсорам в Европе, и своим кураторам то, что они могут воевать".

Однако Песков призвал не забывать о том, что с каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, переговорные позиции киевского режима будут только ухудшаться. Об этом наглядно свидетельствует "динамика на фронтах", сообщает "Интерфакс".

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что "мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов, но выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор".

При этом новый постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц выразил надежду на то, что Москва будет искать пути к деэскалации конфликта с Украиной, тем более что Вашингтон, по его словам, потратил уйму времени и сил для его разрешения.