Госдума защитила россиян от несанкционированных списаний за онлайн-подписки

Государственная дума приняла в среду, 24 сентября, поправки в законодательство, которые защищают права пользователей цифровых подписок. Об этом рассказал глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как уточнил политик в своем Telegram-канале, многие сталкиваются с автоматическим списанием средств с банковских карт за продление подписок, причем зачастую — без надлежащего уведомлений. Нередки жалобы на сложности с отменой услуг такого рода, а компании ссылаются на отсутствие регулирования в данной сфере.

Благодаря поправкам сервисы, предоставляющие подписки, обязаны принять от пользователя отказ в использовании ранее предоставленных реквизитов банковского счета, в том числе — в электронной форме. В таком случае продление платной услуги воспрещается.

Новая норма начнет действовать 1 марта 2026 года.

Ранее в Банке России рассказали, как избежать случайной блокировки банковской карты законопослушным гражданам. В регуляторе также признавали, что люди зачастую не понимают, почему им заблокировали карту и как решить эту проблему, так как банки не всегда понятно раскрывают причины своих действий.

Чтобы обезопасить граждан от мошеннических действий, власти активно готовят второй пакет мер против кибермошенников. В аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко рассказали, что предлагается, в числе прочего, запретить россиянам иметь единовременно более десяти банковских карт.