"Идиоты! Чем они отличаются от глистов?" Дибров накинулся на обсуждающих его развод

Темой номер 1 в светской прессе остается развод Дмитрия Диброва с супругой Полиной, которая младше него на 30 лет. Каждая из сторон буквально ежедневно подкидывает публике и журналистам поводы посудачить об этой громкой истории – то Полина даст интервью, в котором будет высмеивать любовь телеведущего к молоденьким барышням, то обманутая Елена Товстик, у которой бывшая Диброва увела мужа, пожалуется, что осталась ни с чем.

И только Дмитрий Дибров не тратит время на пустую возню, предпочитая проводить время в компании разных девушек на светских мероприятиях. К слухам вокруг своей персоны телеведущий относится со свойственной ему иронией.

"Пиши, пиши, что у меня с Безруковой роман. Пиши, давай. У Диброва с Безруковой роман. У них скоро будет маленький", - указывает Дибров журналистам "ТВ Центра" на одном из мероприятий.

Впрочем, за шутками и иронией чувствуется, что Дмитрию Александровичу слышать всякие гадости о себе не очень-то и приятно. На журналистов он, судя по всему, тоже очень зол. Как и на тех, кто желтые публикации о нем читает.

"Очень не безобидно, если вы читаете это дерьмо, которое питается отходами жизнеспособных организмов. Чем они отличаются от гельминтов, от глистов? Да ничем. Они специально чёрт знает что потом выдают из себя. Да они как были идиотами, так такими и остались", - бушует Дибров.