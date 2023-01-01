Совет Федерации России денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Такое решение было принято в связи с тем, что Россия с декабря 2023 года не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Наша страна "не имеет возможности полноправно и полноценно участвовать в работе данного мониторингового механизма".

Дискриминация России в этом направлении подрывает механизм соблюдения международных обязательств по защите от пыток и бесчеловечного обращения, цитирует пояснительную записку к решению о денонсации "Интерфакс".

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заверила, что денонсация пресловутой конвенции не причинит никакого ущерба интересам российских граждан, ведь остается подписантом Всеобщей декларации прав человека. Кроме того, пытки запрещены Конституцией Российской Федерации, а Уголовный кодекс закрепляет наказание за их применение.

Между тем Управление верховного комиссара ООН по правам человека признало факты казней и пыток российских военнопленных на Украине. МИД России также сообщал, что украинские националисты ставят медицинские эксперименты над ранеными бойцами.