Казахстан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины, если Москва и Киев договорятся сесть за стол переговоров в этой стране. Об этом рассказал в среду, 24 сентября, казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

Политик подчеркнул, что в случае готовности России и Украины провести переговоры Казахстан готов предоставить площадку и необходимые условия. Однако выступать посредником в переговорном процессе Казахстан не планирует — речь идет лишь о месте проведения диалога, сообщает ТАСС.

Этот комментарий последовал за заявлением предводителя киевского режима Владимира Зеленского о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Казахстане. В Кремле ответили, что до того, как речь пошла о Казахстане, киевским режимом упоминали страны, которые "абсолютно неприемлемы" для России в качестве места встречи.

Тем временем пресс-секретарь белорусского лидера Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что Беларусь на роль посредника с российско-украинских переговорах не напрашивалась прежде и не напрашивается теперь. Однако "если надо для мира в нашей братской республике – мы любую встречу организовать готовы".