Гоген Солнцев взвыл при виде нового лица Даны Борисовой: "Что с тобой стало?"

Когда-то Дана Борисова считалась одной из самых красивых ведущих на отечественном телевидении. Зрителям она запомнилась по программе "Армейский магазин". Ее тельняшка буквально свела с ума российских мужчин.

Однако в последнее время Дана Борисова, по мнению многочисленных фанатов, увлеклась пластическими операциями и косметологическими процедурами и буквально перестала быть похожей на себя. Недавно телеведущая сообщила, что перенесла новое хирургическое вмешательство. При виде того, как теперь выглядит Дана Борисова, скандально известный шоумен и актер Гоген Солнцев буквально взвыл.

"Кошмар какой-то,Дана! Что с тобой стало? Страшно подумать, что ты опять вернулась к запрещенке.... Срочно возьми себя в руки! Куда смотрят твои мамочка и дочь? Не стыдно им выпускать тебя из дома таким пугалом?" - обратился к ведущей шоумен на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Гоген опубликовал коллаж, на одной стороне которого представлена Дана в обновленном виде, а на другой стороне - старый снимок Солнцева и Борисовой. Разница, по мнению комментаторов, колоссальная. Впрочем, многие знающие люди поторопились успокоить паникующего Гогена. Они заявили, что после пластики Дана еще не восстановилась.

"У нее реабилитация после пластики. Скоро все станет отлично!", "Просто Дана после пластики. Скоро все станет красиво, это пока гиперкоррекция на лице", - высказались пользователи Сети.

