Губернатор Запорожской области доложил Путину о ситуации в регионе

Владимир Путин принял в Кремле губернатора Запорожской области. Евгений Балицкий доложил президенту о ситуации в регионе.

Из-за продолжающихся боевых действий обстановка в Запорожье остается сложной. ВСУ наносят прицельные удары по инфраструктуре и медицинским учреждениям. Однако все социально-экономические показатели улучшаются с каждым годом.

На территории области успешно реализуют 11 нацпроектов. Развивают сельское хозяйство. Строят новые школы, детские сады. Полностью реконструирован Мелитопольский университет. В начале следующего года планируют открыть первую в регионе детскую городскую больницу.