Губернатор Запорожской области доложил Путину о ситуации в регионе

Владимир Путин принял в Кремле губернатора Запорожской области. Евгений Балицкий доложил президенту о ситуации в регионе.
Из-за продолжающихся боевых действий обстановка в Запорожье остается сложной. ВСУ наносят прицельные удары по инфраструктуре и медицинским учреждениям. Однако все социально-экономические показатели улучшаются с каждым годом.
На территории области успешно реализуют 11 нацпроектов. Развивают сельское хозяйство. Строят новые школы, детские сады. Полностью реконструирован Мелитопольский университет. В начале следующего года планируют открыть первую в регионе детскую городскую больницу.
Балицкий: Ваше поручение было год назад. Сегодня мы на стадии 80 процентов. Это больница, которая будет включать в себя 240 коек, будет работать порядка 300 специалистов. По самой последней, как говорится, технической моде сегодня сделано все, оборудование закупается.
Путин: На сколько коек?
Балицкий: На 240 коек, и корпус на 100 коек еще отдельно построен для детишек, которые инфекционные, то есть на случай ковида и на случай каких-то проблем. Подрядчик идет уверенным темпом, выполняет все свои обязательства. Надеемся, что в следующем году, в начале следующего года, мы сдадим этот для нас очень важный социальный объект.