Замок Пугачевой и Галкина* в Грязи предложили передать церкви и разместить в нем храм

После того, как три года назад Максим Галкин*, Алла Пугачева и их дети покинули Россию, их шикарный замок в подмосковной деревне Грязь стоит бесхозный. Соседи говорят, что здание постепенно разрушается: на стенах разрастается мох, металлические конструкции ржавеют, местами есть плесень.

Депутат Брянской областной думы и лидер движения "Россия Православная" Михаил Иванов предложил передать замок РПЦ и сделать из него храм. По его словам, готические башни и скульптуры драконов необходимо демонтировать и заменить на традиционные золотые купола и православную символику.

Инициатива предполагает полное изменение архитектурного облика замка. После реконструкции, по задумке Иванова, в нем можно разместить не только храм, но и воскресную школу, библиотеку и социальный центр, передает NEWS.ru.

Ранее стало известно, что Максим Галкин* погасил долги по электроэнергии в своем замке в подмосковной Грязи. Как сообщалось, юморист-иноагент задолжал свыше 500 тысяч рублей.

*включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ