Закупленное на европейские деньги у США оружие исчезает на Украине. По данным лидера французской партии "Патриоты" Флориана Филиппо, на сегодняшний день на украинской территории пропало от 300 тысяч до 593 тысяч единиц оружия.

Как написал Филиппо в соцсети X, не надо потом жаловаться, если это пропавшее оружие всплывет во французских городах. Ранее эксперты заявляли: никто не знает, сколько оружия находится на Украине. Они предупреждали, что страна может превратиться в оружейный рынок для преступников.

По оценкам наблюдателей, действия властей Украины, преподносящиеся как борьба с коррупцией – всего лишь показательные акции. За ними стоит передел сфер влияния и денежных потоков, коррупция продолжает процветать почти во всех отраслях, передает ТАСС.