Министерство иностранных дел России вызвало в среду, 24 сентября, посла Молдавии из-за отказа официального Кишинева в аккредитации российских наблюдателей на предстоящих выборы в молдавский парламент.

Как рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве, молдавские власти отвергли запрос российской стороны аккредитовать представителей России как наблюдателей в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ в нарушение международных обязательств Кишинева, сообщает ТАСС.

Этому предшествовало заявление Кремля о том, что граждане Молдавии недовольны тем, что им не дают право использовать свой голос. Что касается мифического вмешательства России в выборы, ничего подобного не происходит.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что утверждения президента Молдавии Майи Санду о якобы плане Москвы использовать республику для "нападения на Одесскую область" являются паранойей.

Кроме того, Захарова отмечала, что молдавскому руководству пора бы прислушаться к собственным гражданам и перестать действовать в угоду Западу. По ее словам, Москва заинтересована в укреплении связей с дружественным молдавским народом.