Путин поднял оклады российских госслужащих и дипломатов

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации с 1 октября зарплат государственных служащих и дипломатов на 7,6%. Об этом стало известно в среду, 24 сентября.

В то же время глава правительства Михаил Мишустин рассказал, что минимальный размер оплаты труда с января 2026-го вырастет в России более чем на 20% и составит 27093 рубля, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минфине заявили, что трехлетний проект федерального бюджета на 2026-2028 годы исходит из безусловного исполнения всех социальных обязательств и реализации национальных проектов, обозначенных главой государства.

Депутат Государственной думы Алексей Говырин напомнил, что статья 134 Трудового кодекса России содержит требование регулярного пересмотра заработной платы в целях защиты от инфляции. Это распространяется не только на государственные структуры и организации, но и на коммерческие — для них параметры такого пересмотра могут быть закреплены в локальных актах.