Мелания Трамп все же встретилась с женой Зеленского

Встреча первой леди США Мелании Трамп с женой украинского лидера Еленой Зеленской состоялась. Об этом сообщил Telegram-канал "Общественное" со ссылкой на источники в украинской делегации в ООН.

Подробности встречи на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН не разглашаются. Днем ранее сообщалось, что Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Зеленского. Об этом заявил старший советник первой леди США Марк Бекман.

Елена Зеленская неоднократно обращалась к Мелании Трамп с просьбой о встрече. Однако согласия жена украинского лидера не получала. Как заявил Бекман, первая леди США очень вежлива, так что обязательно поздоровается с Зеленской.