Подразделения группировки "Запад" ВС России завершают освобождение населенного пункта Кировск на краснолиманском направлении. Противник стянул в этот район внушительные силы в количестве трех бригад, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, ВСУ задействовали до 19 батальонов. Украинские войска использовали типичную тактику, которую они применяют в населенных пунктах Донбасса: каждый дом и подвалы были превращены в хорошо укрепленные опорные пункты. Также были подготовлены инженерные заграждения, применялось сплошное минирование участков местности.

Кировск окружен лесистыми участками, возвышенностями, что позволяло ВСУ маскировать позиции и затрудняло действия наступающим нашим войскам. Однако подразделения группировки войск "Запад" использовали эффект внезапности и, сходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника, отметили в Минобороны.