Новогодние выходные в 2026-м продлятся 12 дней

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году.
Россияне будут отдыхать:
Для сравнения: в 2020 году новогодние каникулы длились восемь дней, в 2021-м - десять, в 2022-м - девять, в 2023-м - девять, в 2024-м - одиннадцать, в 2025-м - одиннадцать.
Также правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета. Ключевыми приоритетами являются: выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года.
Ранее Минтруд сообщил о повышении минимального размера оплаты труда в 2026 году. По данным ведомства, рост превысит 20%. В результате сумма выплаты составит 27093 рубля.