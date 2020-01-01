Новогодние выходные в 2026-м продлятся 12 дней

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году.

Россияне будут отдыхать:

Для сравнения: в 2020 году новогодние каникулы длились восемь дней, в 2021-м - десять, в 2022-м - девять, в 2023-м - девять, в 2024-м - одиннадцать, в 2025-м - одиннадцать.

Также правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета. Ключевыми приоритетами являются: выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны, социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года.

Ранее Минтруд сообщил о повышении минимального размера оплаты труда в 2026 году. По данным ведомства, рост превысит 20%. В результате сумма выплаты составит 27093 рубля.