Атака БПЛА по Новороссийску: есть погибшие, введен режим ЧС

В Новороссийске в результате атаки украинских беспилотников два человека погибли, восемь, в том числе один несовершеннолетний, пострадали, сообщает оперштаб Краснодарского края.

В городе веден режим чрезвычайной ситуации. Из-за падения обломков БПЛА повреждены семь домов, включая гостиницу "Новороссийск". В одном из зданий после падения обломков начался пожар, к этой минуте очаг огня локализован. Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью.

Пострадал и офис Каспийского трубопроводного консорциума. Он является крупнейшим транспортером нефти из Каспийского региона на мировые рынки.