Правительство одобрило проект трехлетнего бюджета. Что важно знать

Несмотря на вызовы времени, бюджет России останется социально ориентированным. Минфин внес в правительство пакет законопроектов, которые касаются главного финансового документа страны на следующую трехлетку.

"Бюджетная политика на трехлетнем горизонте направлена на достижение национальных целей развития. На решение ключевых задач страны. Приоритетом станут три направления. В первую очередь это социальная поддержка граждан, прежде всего семей с детьми. О чем неоднократно говорил президент. Второе - обеспечение обороноспособности государства. Поддержка семей участников специальной военной операции. Ну и третье - развитие инфраструктуры", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Например, важнейшим направлением бюджета остались меры по повышению демографии. Только на это предусмотрено 10 триллионов рублей. В том числе запланировано продление программы материнского капитала и сохранение "Семейной ипотеки", когда государство субсидирует процентную ставку. Приоритет в сфере образования - модернизация и строительство школ и детских садов. На их капремонт намерены выделить более 330 миллиардов рублей. Вдобавок будет построено 150 новых школ и 100 детских садов. Около 90 миллиардов рублей направят на развитие объектов детского здравоохранения: это перинатальные центры, роддома и больницы.

"Стратегический приоритет - финансовое обеспечение обороны и безопасности страны. Социальная поддержка семей участников специальной военной операции. Запланированные в бюджете ресурс позволят обеспечить оснащение Вооруженных сил необходимым вооружением и военной техникой. Выплату денежного довольствия военнослужащим, поддержку семей военнослужащих. А также модернизацию предприятий оборонно промышленного комплекса. Направим средства на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры", - сказал министр финансов Антон Силуанов.

Еще одним важным направлением бюджета является обеспечение технологического лидерства. Например, средства предусмотрены на развитие промышленной робототехники. А в целом на реализацию нацпроектов, обозначенных президентом, потратят за шесть лет свыше 41 триллиона бюджетных рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в предыдущую шестилетку. Подобное распределение ресурсов - это в том числе ответ на политику Запада и нестабильную ситуацию в мире.

"Основные подходы к формированию трехлетнего бюджета максимально реалистичны. И отчасти - консервативны по ценам на нефть, по курсу рубля и в целом по динамике роста. Главным для нас было минимизировать влияние негативных факторов и подготовить сбалансированный документ", - уточнил Мишустин.

Доходы страны на 2026 год ожидаются на уровне 40 триллионов рублей. Расходы - 44 триллиона. То есть, несмотря на санкции, Россия не копит долги, а остается страной с минимальным уровнем заимствований. Антипример - воинственная Франция, где госдолг подбирается к 120 процентам ВВП. Ситуация там критическая. Неразумная санкционная политика бьет и по нам. Поэтому Минэкономразвития, строя прогнозы, не смотрит на западных партнеров сквозь розовые очки.

"Мы понизили нефть в 26-27 годах с 72 до 70 долларов. Одновременно закладываем постепенное сокращение дисконта российской экспортной цены. Сохраняются риски для достижения прогноза со стороны внешних условий, это возможное снижение спроса и цен на товары российского экспорта. Как за счет замедления мировой экономики, так и за счет новых санкций. В том числе и вторичных", - объяснил министр экономического развития Максим Решетников.

Укрепить финансовую систему планируется за счет повышения НДС с 20 до 22 процентов. При этом для всех социально значимых товаров - продукты питания, лекарства, товары для детей - сохранится льготная ставка в 10 процентов. Будет усовершенствована налоговая система - Минфин борется за собираемость налогов, ликвидируя серые схемы. Речь, например, о дроблении бизнеса. Еще одно нововведение коснется букмекеров.

"Предлагается ввести налог на игорный бизнес в размере 5 процентов от принятых ставок для букмекерских контор", - указал Силуанов.

В Госдуму проект бюджета должен быть представлен до 1 октября.