Зеленский прочитал свою речь пустому залу Генассамблеи ООН

Украинский лидер Владимир Зеленский выступал на Генассамблее ООН практически при пустом зале. Целые ряды кресел стояли пустыми. В зале присутствовали лишь представители делегаций, которые также выступают утром.

Отсутствовали даже делегации традиционных союзников Киева, европейских стран. Они были представлены только сотрудниками постоянных представительств при ООН, передает ТАСС.

Отмечается, что в последнее время популярность Зеленского снижается даже на Западе. Критические статьи об украинском лидере и его окружении публикуют ведущие СМИ США и Европы.