США оценили возможность отправки войск на Украину

Американский военный контингент не появится на Украине ни при каких обстоятельствах. С таким заявлением выступил глава американского Министерства финансов Скотт Бессент.

Бессент отметил в эфире Fox News, что Россия начала появляться в пределах границ Североатлантического альянса. Тем не менее, США не собираются вмешиваться ни в какие военные действия, ни в какую-либо другую связанную с этим ситуацию.

Ранее постпред США при ООН Майкл Уолтц заявил, что американский президент Дональд Трамп готов при необходимости менять свой подход к урегулированию на Украине. По словам Уолтца, президент сделает все требующееся. И он будет менять позиции, если это ему понадобится, чтобы донести свой посыл.