Первый Всероссийский агродиктант пройдет с 8 по 12 октября

Первый Всероссийский аграрный диктант пройдет с 8 по 12 октября в Москве и на региональных площадках, а также онлайн на портале агродиктант.рф, сообщили организаторы

Все желающие могут пройти тест на знание сельского хозяйства России. Участникам предстоит ответить на 30 вопросов по разным темам. В составлении вопросов принимали участие более 40 профессионалов отраслевого и научного сообществ АПК. Они разработали четыре вида заданий для разных возрастных категорий: до 12 лет, 12-18 лет, взрослые без профильного образования в сфере АПК и взрослые с профильным образованием.

Время выполнения - 45 минут. Регистрация уже открыта.