Школьников научат распознавать дипфейки

Российские школьники благодаря новому сезону просветительского проекта "Цифровой ликбез" смогут научиться распознавать сгенерированные с помощью искусственного интеллекта картинки, ролики и аудиозаписи.

Тематический урок "Цифровые подделки: узнай, как распознать дипфейки" ориентирован на детей от 6 лет и старше, но будет полезен и взрослым – например, родителям или педагогам, которые рассказывают детям о цифровой безопасности.

Урок представлен в формате мультфильма – об опасностях дипфейков зрителям расскажут рыбки из подводного города "Кораллвиль". К уроку прилагаются методические материалы для учителей, а проверить и закрепить знания поможет тест.

