Собянин объявил об открытии новой дороги в районе Текстильщики

Открытие новой дороги сделало удобнее поездки жителей четырех московских районов. Сергей Собянин сообщил об открытии движения в Проектируемом проезде № 57. По словам мэра Москвы, он соединил Волжский бульвар со 2-м Грайвороновским проездом.

Новая дорога сократит время поездок жителей районов Рязанского, Текстильщиков, Нижегородского и Кузьминок. Также сократился путь до станции "Стахановская" Некрасовской линии метро.

Собянин рассказал, что дорога четырехполосная: по две полосы в каждом направлении. В рамках проекта реконструировали участок 2-го Грайвороновского проезда, обустроили тротуары и прилегающую территорию. Переложены инженерные коммуникации, смонтированы электрические сети, установлены остановки городского транспорта и светофоры.