Новый "Урок цифры" расскажет об ИИ-агентах

С 22 сентября по 12 октября проходит первый в новом сезоне "Урок цифры" на тему "ИИ-агенты".

Учащиеся узнают, что такое ИИ-агенты и как они работают, в чем их особенности и отличия от больших языковых моделей, а также - практическая польза и применение в различных сферах деятельности человека.

Организаторы отмечают, что урок построен таким образом, чтобы обучение было интересно для детей и подростков любых возрастов: 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов. Материалы сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов.