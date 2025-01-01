В Калуге пройдет семинар для руководителей студенческих объединений

С 5 по 8 ноября 2025 года в Калуге состоится образовательный семинар для руководителей студенческих объединений гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Мы Вместе" национального проекта "Молодежь и дети".

Цель семинара - вовлечение высших учебных заведений в комплексную системную работу в сфере патриотического воспитания. Программа рассчитана на четыре очных дня и включает мероприятия различных форматов с участием экспертов и почетных гостей.

Очная программа рассчитана на 300 участников, не менее 700 человек смогут присоединиться в дистанционном формате.

Подробности - здесь.